Колективу Тернопільського центру крові представили нового керівника

Виконуючим обовʼязки керівника Тернопільського обласного центру служби крові став Василь Хомінець.
Представив його колективу перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.
Про це Болєщук написав на своїй сторінці в соцмережі.
"Днями відвідав цей комунальний заклад, ознайомився з його діяльністю та принагідно представив нового виконуючого обовʼязки керівника центру — Василя Хомінця. Обговорили осучаснення матеріально-технічної бази та кількість резервів крові", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поновлений через суд начальник Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець пішов з посади. Це сталося за тиждень після його виходу на роботу. Окрім поновлення на посаді, Василю Хомінцю виплатили компенсацію заробітної плати. За його словами, після сплати всіх податків, у тому числі військового збору, ця сума становить понад 800 тисяч гривень.
Що відомо про судові справи Василя Хомінця
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