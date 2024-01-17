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Колективу Тернопільського центру крові представили нового керівника
Регіони

Колективу Тернопільського центру крові представили нового керівника

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Василь Хомінець, виконуючий обовʼязки керівника Тернопільського обласного центру крові
Василь Хомінець, виконуючий обовʼязки керівника Тернопільського центру крові . Фото: з допису Володимра Болєщука у Фейсбук

Виконуючим обовʼязки керівника Тернопільського обласного центру служби крові став Василь Хомінець.

Представив його колективу перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Про це Болєщук написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Днями відвідав цей комунальний заклад, ознайомився з його діяльністю та принагідно представив нового виконуючого обовʼязки керівника центру — Василя Хомінця. Обговорили осучаснення матеріально-технічної бази та кількість резервів крові", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поновлений через суд начальник Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець пішов з посади. Це сталося за тиждень після його виходу на роботу. Окрім поновлення на посаді, Василю Хомінцю виплатили компенсацію заробітної плати. За його словами, після сплати всіх податків, у тому числі військового збору, ця сума становить понад 800 тисяч гривень.

Що відомо про судові справи Василя Хомінця

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