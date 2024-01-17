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На Запоріжжі бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили "шахед"
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На Запоріжжі бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили "шахед"

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На Запоріжжі бійці Національної гвардії України зі стрілецької зброї збили "шахед"
Ілюстративне фото. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійцям Національної гвардії України під час повітряної атаки поблизу Запоріжжя вдалося збили російський БпЛА типу Shahed -136/131. Збили ударний безпілотник зі стрілецької зброї.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.

"Відмінна робота мобільної вогневої групи 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" НГУ в ніч на 17 січня. Ворожу ціль вдалося знищити військовим на околиці обласного центру", – йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що у ніч на 17 січня 2024 року Росія завдала удару 20 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили 19 "шахедів".

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