Плюсова температура та ожеледиця: погода на Донеччині 18 січня

У Донецькій області — жовтий рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах. 18 січня вночі в регіоні очікується мінусова температура, вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла і місцями пройдуть опади.

Про це повідомляє Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"18 січня на території Донецької області буде спостерігатися на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, колір жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Також, за даними гідрометцентру, 18 січня в області буде хмарно, вдень місцями невеликі опади. Вітер південно-східний: вночі 5-10 м/с, вдень 7-12 м/с, місцями пориви — 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до 3-8 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 0-5 градусів тепла.

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