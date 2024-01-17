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У Кропивницькому презентували колекцію квитків з міського транспорту. Серед експонатів – 100-річний трамвайний квиток
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У Кропивницькому презентували колекцію квитків з міського транспорту. Серед експонатів – 100-річний трамвайний квиток

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В обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому, відкрили виставку "Їздив трамвай містом". Серед понад тисячі проїзних квитків з міського транспорту XX й XXI століть є 100-річний трамвайний квиток з приватної колекції.

Власник експонатів виставки – колекціонер Віталій Постолатій. Він розповів Суспільному, що збирає квитки понад 30 років.

"Ідея збирати виникла десь у 1990 році. Саме життя нам давало нові й нові експонати. Були квитки по три копійки, чотири, п’ять – старше покоління це пам’ятає. А потім з’явилися і по 20, і по 30. Я зрозумів, що інфляція тільки починається, що найцікавіше у нас попереду – і квиток, який коштував уже 15-20 копійок – це не межа. Тож почав збирати".
Віталій Постолатій колекціонер кроп
Віталій Постолатій. Фото: Суспільне Кропивницький

Автобусні, тролейбусні й трамвайні квитки колекціонер знаходив сам, приносили друзі, ділилися інші колекціонери. Так до чоловіка потрапив квиток, надрукований століття тому.

"Це квиток єлисаветградського трамвая. Перші роки 20-х. Тобто йому 100 років".
100-річний трамвайний квиток кроп
100-річний трамвайний квиток з колекції Віталія Постолатія. Фото: Суспільне Кропивницький

У колекції є й унікальні експонати. Наприклад, 90-річний квиток на один проїзд у міському трамваї, показав Віталій Постолатій.

"Знайти другий такий квиток ані у Кропивницькому, ані в інтернеті мені не вдалося. Тобто є підозра, що він єдиний у своєму роді".
90-річний квиток трамвай кроп
90-річний квиток на один проїзд у міському трамваї з колекції Віталія Постолатія. Фото: Суспільне Кропивницький

Виставка квитків – третій спільний проєкт Музею мистецтв та Віталія Постолатія, розповів куратор виставки Олег Юрченко.

"Колекціонери – з ними працювати дуже цікаво. Це такі диваки. Вони трошки незрозумілі для пересічного громадянина, але вони пишуть своєрідний літопис нашої історії такою оригінальною мовою".

Колекція квитків є частиною історії міста, вважає Олег Юрченко.

"Це цікаво, це оригінально, це пізнавально. Це своєрідне дзеркало епохи. Це можливість зануритись у довоєнні й післявоєнні роки".
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Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
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Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
1
Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький
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Виставка "Їздив трамвай містом" у Кропивницькому Фото: Суспільне Кропивницький

Переглянути виставку можна протягом січня.

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