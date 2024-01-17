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У Дніпровському районі Києва чоловік провалився в шахту ліфта
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У Дніпровському районі Києва чоловік провалився в шахту ліфта

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У Дніпровському районі Києва в одній із багатоповерхівок чоловік травмувався, коли впав у шахту ліфта. Потерпілого витягали з шахти рятувальники.

Про це інформує у Facebook Головне управління ДСНС у Києві.

Подія сталася близько 14:00 17 січня в житловому будинку по вулиці Євгена Маланюка. Диспетчерська служба ДСНС отримала повідомлення про потрапляння людини в ліфтову шахту.

Прибувши на виклик, рятувальники з'ясували, що чоловік травмувався при падінні і не може вибратися з ями самотужки. Надзвичайники підняли потерпілого з шахти на ношах і передали медикам. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

Що відомо про надзвичайні події, пов'язані з ліфтами у Києві

У 2022 році у столиці почастішали виклики екстрених служб через проблеми в роботі ліфтів. Це було пов'язано з відключеннями світла через російські обстріли енергоінфраструктури. У КМДА тоді радили не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень.

У листопаді 2022 року київські патрульні допомогли врятувати чоловіка, який впав у ліфтову шахту у багатоповерхівці на проспекті Бажана. Інцидент стався під час аварійного вимкнення світла.

Ще один випадок стався у грудні 2022 року на бульварі Дружби Народів. Там чоловік упав в шахту ліфта на глибину 8 метрів і його діставали ДСНС-ники.

У Києві на Печерську вагітна жінка застрягла у ліфті під час відключення електроенергії. Її врятували спецпризначенці поліції.

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