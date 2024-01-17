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У Дніпрі через ремонтні роботи жителі восьми вулиць тимчасово перебуватимуть без світла: адреси
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У Дніпрі через ремонтні роботи жителі восьми вулиць тимчасово перебуватимуть без світла: адреси

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У Дніпрі через ремонтні роботи жителі восьми вулиць тимчасово перебуватимуть без світла: адреси
Суспільне Дніпро

Через проведення планових робіт 18 січня у Дніпрі жителі деяких вулиць опиняться без світла з 08:00 до 17:00.

Про це сказано на сайті Дніпровської міської ради.

Світло тимчасово відключать за такими адресами:

  • вулиця Дмитра Кедріна: 57;
  • вулиця Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • вулиця Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
  • вулиця Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
  • провулок Верстатобудівельний: 4;
  • вулиця Титова: 2-4, 6;
  • проспект Богдана Хмельницького: 24-Н;
  • проспект Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.

Відновлять електропостачання одразу після завершення робіт.

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