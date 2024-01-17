Через проведення планових робіт 18 січня у Дніпрі жителі деяких вулиць опиняться без світла з 08:00 до 17:00.
Про це сказано на сайті Дніпровської міської ради.
Світло тимчасово відключать за такими адресами:
- вулиця Дмитра Кедріна: 57;
- вулиця Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
- вулиця Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
- вулиця Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
- провулок Верстатобудівельний: 4;
- вулиця Титова: 2-4, 6;
- проспект Богдана Хмельницького: 24-Н;
- проспект Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.
Відновлять електропостачання одразу після завершення робіт.
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