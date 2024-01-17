Голови тилової Чернеччинська громади та прикордонної Краснопільської розповіли про найбільші виклики протягом 2023 року. Загалом про гуманітарну ситуацію в регіоні розповіла керівниця Регіонального офісу "U-LEAD з Європою" у Сумській області Марина Лобова.

Послухати повний випуск можна за посиланням.

З якими викликами стикнулися громади Сумщини у 2023 році

Безпека. Сумщина, особливо прикордоння, майже щодня перебувала під російськими обстрілами. 15 з 51 громади були під вогнем РФ.

Сумщина, особливо прикордоння, майже щодня перебувала під російськими обстрілами. 15 з 51 громади були під вогнем РФ. Фінанси. У прикордонних громадах, ще починаючи з 2022 року, зменшилися податкові надходження до бюджетів, і тут мова йде, як про відтік населення, орієнтовно, мінус 15%, так і про бізнес, який зменшив свою присутність в Сумській області, особливо в прикордонних громадах. За інформацією Сумської ОВА, жодне велике або середнє підприємство повністю не релокувалося.

У прикордонних громадах, ще починаючи з 2022 року, зменшилися податкові надходження до бюджетів, і тут мова йде, як про відтік населення, орієнтовно, мінус 15%, так і про бізнес, який зменшив свою присутність в Сумській області, особливо в прикордонних громадах. За інформацією Сумської ОВА, жодне велике або середнє підприємство повністю не релокувалося. Кадровий голод . Його відчули на собі органи місцевого самоврядування в тому числі.

. Його відчули на собі органи місцевого самоврядування в тому числі. Інтеграція переселенців. Були виклики в громадах, які менше потерпають від обстрілів, в межах області, які приймають у себе ВПО і мають особливе завдання – їх підтримку, їх інтеграцію, в широкому сенсі, в життя громад. І серед таких громад, до прикладу, є обласний центр, Охтирська, Тростянецька громади, вони працюють і працювали над програмами підтримки ВПО.

Секретарка прикордонної Краснопільської селищної ради Ірина Юхта, розповіла Суспільному що для її громади найбільшим викликом стала відбудова та доступ до медицини у прикордонні.

Звісно це наслідки обстрілів, люди у яких зруйновані будинки, які не мали житла, це люди, яким необхідно було переселитися із 5 км. зони, ми допомагали їм переселятися, знаходити житло. Ще викликом стала відсутність доступу у прикордонних селах до медичної допомоги, транспорту.

Для тилової Чернеччинської громади Охтирського району викликом стала адаптація під допомогу для військових, розповів голова громади Роман Бублик.

Фото: Суспільне Суми Ми, фактично, перенавчалися, бо якщо до цього ми будували та ремонтували дороги, то зараз закуповуємо FPV-дрони, мавіки, літальні комплекси, глушники тощо. Роман Бублик

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram