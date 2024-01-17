Журналіст "Радіо Свобода" дістав поранення біля Роботиного на Запоріжжі

Журналіст проєкту Крим.Реалії Дмитро Євчин дістав поранення внаслідок російського обстрілу під час зйомок в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про це сьогодні, 17 січня, повідомили у 10-му армійському корпусі, у "Радіо Свобода" та у Інституті Масової Інформації (ІМІ).

"Сьогодні, під час роботи з документування злочинів армії РФ, біля Роботиного Запорізької області, внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ отримав поранення цивільний журналіст Крим.Реалії (українського проєкту Радіо Свобода) Дмитро Євчин", — йдеться в повідомлення корпусу.

Як зазначають у виданні "Радіо Свобода", знімальна група у складі журналіста Дмитра Євчина і оператора Микити Ісайка потрапила під мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу журналіст отримав осколкове поранення в ногу, йому надали першу допомогу й евакуювали в сусіднє село, після чого перевезли до Запоріжжя.

"За повідомленням лікарів, операція завершилася успішно, Дмитро Євчин поки перебуватиме у реанімації", — повідомили у статті видання "Радіо Свобода".

Військові з 10-го армійського корпусу зауважили, що російські військові завдали удару по людині в бронежилеті з написом PRESS, що має гарантувати захист міжнародного гуманітарного права.

За даними Інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинули 70 журналістів, з них 10 – під час виконання професійної журналістської діяльності, щонайменше 25 журналістів зазнали поранень.

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