НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Впроваджувала ветеринарний та фітосанітарний контроль за стандартами РФ: херсонку підозрюють у колабораціонізмі
КолабораціонізмПРОКУРАТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Впроваджувала ветеринарний та фітосанітарний контроль за стандартами РФ: херсонку підозрюють у колабораціонізмі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У колабораціонізмі та пособництві державі-агресору підозрюють так звану "директорку" підрозділу окупаційної інспекції сільгоспнагляду Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2022 року стала "директором" структурного підрозділу так званої "Інспекції сільгоспнагляду Херсонської області". На посаді розпоряджалася майном підприємства, затверджувала штат та посадові інструкції.

Також сприяла тому, щоб продукція українських сільгоспвиробників сертифікувалася за російськими стандартами. Крім того, затвердила перелік послуг, оплата за які відбувалася у рублях.

За вчинене їй загрожує 12 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутатки від "Єдиной России", так званої "першої заступниці голови" незаконно утвореної "Херсонської обласної думи".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Російські книжки, які знайшли при обшуку підозрюваної в колабораціонізмі
Замовляла російські підручники, закликала отримувати паспорт РФ. Двох жительок Харківщини підозрюють у роботі на Росію
&quot;Першу заступницю&quot; окупаційного голови Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
"Першу заступницю" окупаційного голови Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Куп'янський район
Депутатку Куп'янської міськради оголосять у розшук: в чому її підозрюють
Жительку Сумського району засудили на 6 років за співпрацю з Росією
Жительку Сумського району засудили на 6 років за співпрацю з Росією
На початок