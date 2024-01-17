У колабораціонізмі та пособництві державі-агресору підозрюють так звану "директорку" підрозділу окупаційної інспекції сільгоспнагляду Херсонської області.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2022 року стала "директором" структурного підрозділу так званої "Інспекції сільгоспнагляду Херсонської області". На посаді розпоряджалася майном підприємства, затверджувала штат та посадові інструкції.

Також сприяла тому, щоб продукція українських сільгоспвиробників сертифікувалася за російськими стандартами. Крім того, затвердила перелік послуг, оплата за які відбувалася у рублях.

За вчинене їй загрожує 12 років позбавлення волі.

Раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутатки від "Єдиной России", так званої "першої заступниці голови" незаконно утвореної "Херсонської обласної думи".

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