Родини загиблих військовослужбовців з Тернопільщини отримали нагороди

Родини загиблих військових з Тернопільщини отримали 32 посмертні державні нагороди. Їх вручили за мужність та професіоналізм бійців, які захищали Україну. Це ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, медалі "За військову службу Україні". Нагородження відбулося в державному архіві Тернопільської області.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня вручили посмертно захиснику Миколі Дяченку. Нагороду забрала дружина загиблого Тетяна. Жінка разом із чотирирічною донькою Міланою після початку повномасштабного вторгнення російських військ переїхали з Бахмута. Зараз живуть у Тернополі. Її чоловік воював з 2014. Загинув 20 червня 2022 року.

Нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

"Був на Донецькому напрямку, один раз був на Луганському, а так багато-де. Загинув у Новомихайлівці. Він жив військовою справою".

Тетяна Дяченко з донькою. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагороду замість свого батька отримують сини старшого сержанта ЗСУ, народного депутата України VIII скликання Олега Барни — Андрій та Василь.

"У тата на першому місці були люди і держава. Він ніколи не ставив себе на перше місце. Звичайно, можна казати, що якимось патріотичними вчинками він міг забувати про сім’ю, але це не так. Найважливіші для нього були ми і він завжди казав: "Я йду, щоб ви могли жити", — каже Андрій Барна.

Андрій та Василь. Фото: Суспільне Тернопіль

"Герої живуть доти, доки їх пам’ятають. І це, як так думаю, одна з таких маленьких частинок, які будуть допомагати сім’ям, щоб трималися. Щоб вони знали, що жертва їхніх родин була немарною, що держава визнає це", — говорить Василь Барна.

Вручення нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

Рідним загиблих військових вручили ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, медалі "За військову службу Україні". Усього — 32 нагороди.