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На Закарпатті затримали чоловіка, який потрапив у ДТП на краденому авто у стані алкогольного сп'яніння
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На Закарпатті затримали чоловіка, який потрапив у ДТП на краденому авто у стані алкогольного сп'яніння

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На Закарпатті затримали чоловіка, який потрапив у ДТП на краденому авто у стані алкогольного сп'яніння
Нацполіція Закарпаття

На Закарпатті правоохоронці затримали жителя села Сторожниця Ужгородського району, який потрапив у ДТП на краденому авто у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

За інформацією відомства, до поліції зателефонував 46-річний житель села Сільце Берегівського району та повідомив, що на одній з АЗС, на якій він працює, викрали його автомобіль "Opel".

"Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний житель села Сторожниця Ужгородського району. Він викрав авто і поїхав у невідомому напрямку. Після цього у селі Залужжя він спричинив дорожньо-транспортну пригоду", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У його крові виявили 1,97 проміле алкоголю, що майже в 10 разів перевищує допустиму норму.

Чоловіку повідомили про підозру у викраденні авто. Йому загрожує до п'яти років позбавлення.

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