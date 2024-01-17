Паперові кришечки для кави, способи очищення ґрунтів від дизпалива та пристрій для вимірювання рівня води. Ці та інші винаходи розробили діти з Тернопільщини, які відвідують Малу академію наук.
До Всесвітнього дня дітей-винахідників, який відзначають сьогодні, 17 січня, вони розповіли Суспільному про свої розробки.
15-річна тернополянка Анастасія Романів розробила паперові кришечки для стаканів з гарячими напоями. Дівчина понад два роки відвідує Малу академію наук, займається в секції біології та хімії.
"Щоразу, коли ми приходимо в кафе, то беремо каву з собою. Всі пластикові стаканчики замінили на картонні. Але з кришечками для них не все так просто. Оскільки, як засвідчили дослідження, механічні властивості пластику кардинально відрізняються від механічних особливостей картону. Тому зробити такий замок та кріплення з картону просто неможливо".
На створення паперової кришки витратила чотири місяці, каже Анастасія Романів.
"Вирішила зробити двократний перегин краю кришечки та сформувати защіпки, які будуть зумовлювати надійну фіксацію. Перший бортик робить герметизацію, а другий фіксує".
За словами Анастасії Романів, зараз проєкт патентують. Про собівартість таких кришок дівчина поки не розповідає. Це її друга наукова розробка. З першою роботою брала участь в "Олімпіаді геніїв" у США. Вона стосувалася очищення ґрунтів від дизельного палива за допомогою рослин та біовугілля.
Тарас Гевко відвідує секцію радіотехніки в Малій академії наук. Він показав свій виріб.
"Цей пристрій можна використовувати під час фізичного експерименту в курсі фізики для вимірювання довжини хвилі, також для обчислення швидкості ультразвукової хвилі в повітрі".
Тарас Гевко каже, виріб презентував у "STEM-проєкті", який проводили в Тернополі торік. Там посів перше місце.
"Явище стоячих хвиль можна використовувати для будівництва, щоб переміщувати важкі об’єкти. Також можна вимірювати відстань до об’єкта чи рівень води. Можна використовувати в медицині це явище".
Зараз у Тернопільській обласній "Малій академії наук України" навчаються майже дві тисячі дітей, повідомила заступниця директорки Світлана Штука. За її словами, в 2023 році семеро відвідувачів Малої академії представляли Україну на міжнародних конкурсах.