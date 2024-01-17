Паперові кришечки для кави, способи очищення ґрунтів від дизпалива та пристрій для вимірювання рівня води. Ці та інші винаходи розробили діти з Тернопільщини, які відвідують Малу академію наук.

До Всесвітнього дня дітей-винахідників, який відзначають сьогодні, 17 січня, вони розповіли Суспільному про свої розробки.

15-річна тернополянка Анастасія Романів розробила паперові кришечки для стаканів з гарячими напоями. Дівчина понад два роки відвідує Малу академію наук, займається в секції біології та хімії.

Анастасія Романів, винахідниця. Фото: Суспільне Тернопіль

"Щоразу, коли ми приходимо в кафе, то беремо каву з собою. Всі пластикові стаканчики замінили на картонні. Але з кришечками для них не все так просто. Оскільки, як засвідчили дослідження, механічні властивості пластику кардинально відрізняються від механічних особливостей картону. Тому зробити такий замок та кріплення з картону просто неможливо".

Пластикова та паперова кришечка для кави. Фото: Суспільне Тернопіль

На створення паперової кришки витратила чотири місяці, каже Анастасія Романів.

Виготовлення паперової кришечки для кави. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вирішила зробити двократний перегин краю кришечки та сформувати защіпки, які будуть зумовлювати надійну фіксацію. Перший бортик робить герметизацію, а другий фіксує".

Анастасії Романів під час "Олімпіади геніїв" у США. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Анастасії Романів, зараз проєкт патентують. Про собівартість таких кришок дівчина поки не розповідає. Це її друга наукова розробка. З першою роботою брала участь в "Олімпіаді геніїв" у США. Вона стосувалася очищення ґрунтів від дизельного палива за допомогою рослин та біовугілля.

Тарас Гевко відвідує секцію радіотехніки в Малій академії наук. Він показав свій виріб.

Тарас Гевко, винахідник. Фото: Суспільне Тернопіль

"Цей пристрій можна використовувати під час фізичного експерименту в курсі фізики для вимірювання довжини хвилі, також для обчислення швидкості ультразвукової хвилі в повітрі".

Тарас Гевко каже, виріб презентував у "STEM-проєкті", який проводили в Тернополі торік. Там посів перше місце.

Пристрій, яки розробив Тарас Гевко. Фото: Суспільне Тернопіль

"Явище стоячих хвиль можна використовувати для будівництва, щоб переміщувати важкі об’єкти. Також можна вимірювати відстань до об’єкта чи рівень води. Можна використовувати в медицині це явище".

Зараз у Тернопільській обласній "Малій академії наук України" навчаються майже дві тисячі дітей, повідомила заступниця директорки Світлана Штука. За її словами, в 2023 році семеро відвідувачів Малої академії представляли Україну на міжнародних конкурсах.