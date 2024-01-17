Пів сотні кропивничан взяли участь в акції "День музейного селфі". Музей мистецтв долучився до цієї акції удев’яте. Мета — привернути увагу людей до мистецтва.

"День музейного селфі" — це міжнародна акція. Її відзначають у третю середу січня кожного року. Вперше акція відбулася 2014 року за ініціативи працівників Європейського колективу Culture Themes.

Важливо показати, що мистецтво розвивається і під час війни, розповіла Суспільному співробітниця Музею мистецтв Дар’я Русанова.

"На сьогодні всі музейні експонати евакуйовані. Натомість зали Музею мистецтв наповнені роботами місцевих художників-аматорів і сучасних професійних майстрів".

Дар’я Русанова. Фото: Суспільне Кропивницький

Людмила Вайнагій прийшла на акцію вперше. Обрала для селфі картину "Натхнення" Андрія Надєждіна.

"На ній рання весна, веселі, приємні кольори. Картина викликала позитивні емоції".

Людмила Вайнагій із сином Андрієм. Фото: Суспільне Кропивницький

Катерина Тимощук теж уперше на цій акції. Вона зробила фото біля роботи "Натюрморт з маскою. Смачного" Андрія Надєждіна. Розповіла, що її донька Кіра також любить малювати фрукти, які на картині.

Катерина Тимощук із донькою Кірою. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами Дар’ї Русанової, експонати під час фотографування руками чіпати не можна. Усі учасники акції упродовж дня виставляють фото в соцмережах з тегом #MuseumSelfie_ММ або #Музей_мистецтв. До кінця січня оберуть переможців у кількох номінаціях, насамперед — за кількістю вподобайок у соцмережах. Переможці отримають сувеніри від музею.