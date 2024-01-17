Бійці 117 бригади тероборони показали як вчаться вражати російські безпілотники

Навчання зі стрільби по повітряній цілі відбулось у бійців 117-тої бригади територіальної оборони на Сумщині. Чи влучно стріляли — бачили кореспонденти Суспільного.
Під час чергового бойового навчання військовослужбовці підрозділів 117-тої бригади територіальної оборони тренували навички ураження безпілотників. За ціль — пластикова пляшка, яку у повітря на кілька десятків метрів угору її підіймає квадрокоптер. Завдання — вразити ціль.
Вже не в перший раз. Так, просто практика для поліпшення, щоб була ефективніша робота, сказав військовослужбовець з позивним "Ювелір".
У своїй мобільній вогневій групі "Ювелір" кулеметник. Небо Сумщини обороняє за допомогою установки “Віктор”. Нині замість “Шахеда” намагається поцілити по пластиковій пляшці.
Чуть важче, тому що вона трохи менша, тому може важче. Але, краще тренуватись на менших цілях, щоб потім ефективніше збивати більші цілі.
Боєць із позивним “Док” у війську від початку повномасштабної війни. Аби стати на захист Батьківщини - дізнавшись про вторгнення, повернувся з-за кордону. Спочатку пішов у штурмові війська, нині служить в зенітно-кулеметному відділенні.
Відстрілявшись, ділиться враженнями:
“По “Шахедам” як попадаємо, то веселіше враження. Об’єкт трохи менший, ніж звичайні, але не вперше, тому складнощі є в усьому. Але ми робимо свою роботу, тому ми знаємо, що ми робимо.
Командир підрозділу, що охороняє небо Сумщини з позивним “Хан” оцінює навички своїх бійців.
Навчання бійцям влаштовують щомісяця, додає військовослужбовець, бо вдосконалювати навички ураження цілей під час війни - є необхідністю.
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