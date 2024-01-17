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Бійці 117 бригади тероборони показали як вчаться вражати російські безпілотники
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Бійці 117 бригади тероборони показали як вчаться вражати російські безпілотники

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Навчання зі стрільби по повітряній цілі відбулось у бійців 117-тої бригади територіальної оборони на Сумщині. Чи влучно стріляли — бачили кореспонденти Суспільного.

Під час чергового бойового навчання військовослужбовці підрозділів 117-тої бригади територіальної оборони тренували навички ураження безпілотників. За ціль — пластикова пляшка, яку у повітря на кілька десятків метрів угору її підіймає квадрокоптер. Завдання — вразити ціль.

Бійці 117 бригади тероборони показали як вчаться вражати російські безпілотники
Фото: Суспільне Суми
Вже не в перший раз. Так, просто практика для поліпшення, щоб була ефективніша робота, сказав військовослужбовець з позивним "Ювелір".

У своїй мобільній вогневій групі "Ювелір" кулеметник. Небо Сумщини обороняє за допомогою установки “Віктор”. Нині замість “Шахеда” намагається поцілити по пластиковій пляшці.

Чуть важче, тому що вона трохи менша, тому може важче. Але, краще тренуватись на менших цілях, щоб потім ефективніше збивати більші цілі.
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Навчання 117 бригади тероборони Фото: Суспільне Суми
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Навчання 117 бригади тероборони Фото: Суспільне Суми

Боєць із позивним “Док” у війську від початку повномасштабної війни. Аби стати на захист Батьківщини - дізнавшись про вторгнення, повернувся з-за кордону. Спочатку пішов у штурмові війська, нині служить в зенітно-кулеметному відділенні.

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Навчання 117 бригади тероборони Фото: Суспільне Суми
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Навчання 117 бригади тероборони Фото: Суспільне Суми
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Навчання 117 бригади тероборони Фото: Суспільне Суми

Відстрілявшись, ділиться враженнями:

“По “Шахедам” як попадаємо, то веселіше враження. Об’єкт трохи менший, ніж звичайні, але не вперше, тому складнощі є в усьому. Але ми робимо свою роботу, тому ми знаємо, що ми робимо.

Командир підрозділу, що охороняє небо Сумщини з позивним “Хан” оцінює навички своїх бійців.

Фото: Суспільне Суми
Особовий склад оновив навички, стрільби пройшли добре. Цілі були уражені. В цілому, задоволені. І хлопці і ми, як командири.
"Хан"

Навчання бійцям влаштовують щомісяця, додає військовослужбовець, бо вдосконалювати навички ураження цілей під час війни - є необхідністю.

Фото: Суспільне Суми
Мотивації, мабуть, і не потрібно, бо всі заряджені на стільки, що.. хочеться скоріше щоб була Перемога. Для цього віддають (бійці) повністю всього себе. Працюють без вихідних, 24 на 7.
"Хан"

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