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Завдали збитків державі на 25 млн грн. Трьох митників з Дніпропетровщини підозрюють у зловживанні службовим становищем
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Завдали збитків державі на 25 млн грн. Трьох митників з Дніпропетровщини підозрюють у зловживанні службовим становищем

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Завдали збитків державі на 25 млн грн. Трьох митників з Дніпропетровщини підозрюють у зловживанні службовим становищем
На Дніпропетровщині підозрюють трьох митників у зловживанні службовим становищем. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

Трьох митників з Дніпропетровщини підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними прокуратури, вони розробили незаконну схему розмитнення метилового спирту.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За даними слідства, інспектори митниці здійснювали неналежне оформлення метилового спирту, імпортованого на митну територію України. Підозрювані розмитнювали спирт як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком та сплаті мита. Тим самим незаконно звільняли місцеве підприємство від сплати обов’язкових митних платежів.

Внаслідок дій митників держбюджет України недоотримав понад 25 мільйонів гривень надходжень.

Нині фігурантам повідомили про підозру. Їм інкриміновано зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

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