На Черкащині під колеса автомобіля втрапила пенсіонерка

У Тальному під колеса автомобіля потрапила пенсіонерка. Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.
Аварія сталась 16 січня на вулиці Небесної Сотні. Як розповіла Зоя Вовк, 84-річний водій легкового автомобіля скоїв наїзд на 78-річну жінку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП пенсіонерку госпіталізували до лікарні.
Речниця поліції пояснила, що відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження ККУ.
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