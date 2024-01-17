В Одеській області затримали водія рейсового автобуса, якого підозрюють у тому, що він за гроші незаконно вивозив до Молдови чоловіків.

Про це 17 січня повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, чоловік — водій міжнародного рейсу сполученням Одеса-Кишинів. Під час рейсів він пропонував за 6 000 гривень вивезти за кордон військовозобов'язаних. Охочих водій консультував стосовно маршруту та поведінки на пункті пропуску. Розрахунки відбувалися вже на території Молдови.

За настановою водія, спочатку чоловік сідав у салон, а після виїзду з міста переходив у спальний відсік під водійським кріслом. На українському кордоні, після проходження паспортного контролю, військовозобов'язаний залишав схованку і займав місце в салоні як звичайний пасажир.

Затримання водія автобуса, який незаконно вивозив чоловіків до Молдови. Фото: Поліція Одеської області

Затримали організатора схеми під час спроби перевезти чоловіка призовного віку через кордон до Молдови. Йому повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За це може загрожувати до дев'яти років за гратами.

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