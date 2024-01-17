Працівники "Карітасу" в Тернополі виготовляють стрітенські свічки. Пізніше їх продаватимуть, щоб зібрати гроші на допомогу для родин загиблих військовослужбовців.

Про це Суспільному повідомила працівниця "Карітасу" Аліна Муц.

Вощину для свічок надали працівники екологічного бюро Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви.

Виготовлення стрітенських свічок. Фото: Суспільне Тернопіль

Учасниця заходу Оксана Кучерук готує ґноти.

"Шнурочок сам по собі горіти не буде. Ми його мусимо трішечки покрити воском. Потрібного розміру шнурочок вмочуємо легенько акуратно у віск".

Учасниця заходу Оксана Кучерук. Фото: Суспільне Тернопіль

Приготовані ґноти закручують у вощину. Учасниця заходу Наталя Процик говорить, що після цього готові свічки декорують.

"В нас є достатньо різного декору. Це і евкаліпт, все на українські мотиви. Колоски в наших державних кольорах, лаванда, різні стрічки".

Учасниця заходу Наталя Процик. Фото: Суспільне Тернопіль

Свічки продаватимуть у різних парафіях Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви. Виручені гроші витратять на психологічну допомогу сім’ям загиблих військових.

"Даний напрямок роботи вже стартуватиме у лютому 2024 року. Звісно, під час цього проєкту передбачена психологічна підтримка родин, які втратили рідних на війні. Зокрема, це індивідуальні та групові зустрічі з психологом, це групи взаємодопомоги", — каже Аліна Муц.

Працівниця "Карітасу" Аліна Муц. Фото: Суспільне Тернопіль