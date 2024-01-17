З початку року російські окупанти скинули на Авдіївку більше керованих авіаційних бомб ніж за весь 2023 рік. В місті лишається понад тисяча людей.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"149 КАБів скинув ворог на місто за весь минулий рік 2023. А спочатку року 250. Активізація ворога з кожним днем все вище і вище, все важче дається вивозити наших людей. Тому вкотре наголошуємо, щоб люди виїжджали з міста", — повідомив Вадим Філашкін.

За його словами, з Авдіївки є лише одна дорога, яка постійно прострілюються росіянами, тому в місто неможливо доставляти гуманітарні вантажі в необхідній кількості.

Очільник області додав, що за останні два дні з Авдіївки евакуювали 10 людей. Наразі в місті лишається 1122 людини.

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