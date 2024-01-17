Планові відключення електроенергії в Запоріжжі: перелік адрес

Завтра, 18 січня, у Запоріжжі, у зв'язку з проведенням планового ремонту електрообладнання, в деяких будинках не буде світла.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, з 8:00 до 16:00 за адресами:

вул. Зразкова 85-121, 96-136;

пров. Переяславський 1-10;

вул. Соснова 27.

З 08:45 до 13:00:

вул. Вознесенівська 6, 4, 8-12;

вул. Гастелло 25-39, 34, 36, 40, 44, 41, 43, 43 А, 41 А, 41 Б, 43 Б, 21, 22, 26;

бул. Героїв полку “Азов” 127-133;

вул. Немировича-Данченка 46 А,20-46, 37, 51-69, 48-56;

вул. Нижньодніпровська 5/2;

вул. Нижня 18-24, 21-31, 26, 30-44, 48, 41-49 А , 49;

вул. Сумська 1-5, 2-8;

бул. Шевченка 49, 47, 51, 40, 49, 42, 32.

З повним переліком адрес будинків та графіком відключення електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber