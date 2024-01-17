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Вакцинуватимуть дітей проти кору. У громадах Кіровоградщини працюватимуть мобільні пункти здоров’я
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Вакцинуватимуть дітей проти кору. У громадах Кіровоградщини працюватимуть мобільні пункти здоров’я

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Вакцинуватимуть дітей проти кору. У громадах Кіровоградщини працюватимуть мобільні пункти здоров’я
Вакцина проти кору, паротиту й краснухи. Фото: Суспільне Кропивницький

У громадах Кіровоградської області працюватимуть мобільні пункти здоров’я "Захистись!". Там вакцинуватимуть дітей проти кору, паротиту й краснухи. Також можна буде отримати консультацію лікаря.

На Кіровоградщині є ризик спалаху кору, розповіла головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук. У 2023 році в області 626 дітей не отримали щеплення проти цієї хвороби.

"Враховуючи те, що в Україні уже реєструють випадки кору і є ризик його занесення на різні території, у тому числі й у Кіровоградську область, ми проводимо попереджувально-профілактичну роботу. Усіх дітей, які не були щеплені з різних причин, наприклад, тих, які прибули на Кіровоградщину через війну й не мали доступу до лікарень, ми щепитимемо тут, на місці. Випадків кору на Кіровоградщині не реєстрували ні у 2022, ні у 2023 році. Але щеплення згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я повинні бути не нижче, ніж у 95 відсотків людей".

Зі слів лікарки, кір — одна з найзаразніших хвороб. Якщо з хворим сконтактують 10 невакцинованих людей, дев'ятеро з них захворіють. У понад п'яти відсотків людей, які перехворіли на кір, порушується стан здоров’я на все життя.

Від кору захищають дві дози вакцини: КПК в один рік (перша доза) та в шість років (друга доза). Якщо планове щеплення пропущене, потрібно зробити його за першої можливості.

Пункти виїжджатимуть упродовж січня, лютого й березня в сім громад Кіровоградщини — Аджамську, Великосеверинівську, Соколівську, Первозванівську, Катеринівську, Олександрівську, Новоукраїнську громади. У цих громадах поки найменше вакцинованих дітей.

"У складі мобільної бригади обов’язково буде лікар-епідеміолог (у нього можна буде отримати консультацію), сімейний лікар і дві медичні сестри. Одна для реєстрації, друга — для проведення щеплення. Після вакцинації всі дані мають бути внесені в єдину електронну систему охорони здоров’я".

Інформацію щодо роботи мобільних бригад з вакцинації у конкретному населеному пункті можна дізнатись у Кіровоградському обласному центрі контролю та профілактики хвороб за телефоном 0522 331 297. Графік роботи мобільних пунктів здоров'я не розголошують з міркувань безпеки.

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