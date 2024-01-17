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Троє ведмедів у НПП "Синевир" на Закарпатті впали у зимову сплячку
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Троє ведмедів у НПП "Синевир" на Закарпатті впали у зимову сплячку

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Троє ведмедів у НПП &quot;Синевир&quot; на Закарпатті впали у зимову сплячку
НПП "Синевир"/Facebook

У Національному природному парку "Синевир" троє ведмедів впали у зимову сплячку. Всього там перебуває 31 тварина.

Про це повідомили на сторінці НПП "Синевир у Facebook.

"З 31-ої особини лише три ведмеді залягли в зимову сплячку, а саме — Роза, Балу і Беня. Це можна пояснити тим, що в цьому році зима досить мінлива, тобто плюсові температури чергуються з мінусовими з незначною тривалістю часу — від 3 до 7 днів", — йдеться в повідомленні.

Троє ведмедів у НПП "Синевир" на Закарпатті впали у зимову сплячку
НПП "Синевир"/Facebook

Ще одним фактором малої чисельності ведмедів, які залягли у зимову сплячку може бути постійне годування. Воно унеможливлює їх спонукати до сну.

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