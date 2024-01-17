В Одеській області до 15 років за ґратами засудили співробітника судноремонтного заводу, який передавав РФ дані про енергооб’єкти та морпорт Ізмаїла.

Про це 17 січня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори у суді довели, що засуджений наприкінці 2022 року передавав російським спецслужбам дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та підрозділів Сил оборони в місті Ізмаїл. Насамперед координати електропідстанцій і місця базування українських блокпостів поблизу та їхнє спорядження.

Також чоловік збирав інформацію про роботу судноремонтного заводу, зокрема, спостерігав за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів.

Його затримали його у січні 2023 року. За рішенням суду чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області