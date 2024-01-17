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Відчинені, але без світла: у Черкасах запрацювали модульні сховища
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Відчинені, але без світла: у Черкасах запрацювали модульні сховища

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У Черкасах запрацювали модульні укриття: міська рада дозволила відкривати їх під час повітряних тривог. Займатися цим мають балансоутримувачі.

До цього люди скаржилися, адже споруди були закриті, розповів Суспільному директор Департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Озеран.

Депутати проголосували за передачу 14 сховищ на позачерговому засіданні. Тепер ці укриття будуть відкривати на час тривог.

До одного з модульних укриттів під час повітряної тривоги 17 січня вирушили журналісти Суспільного. Відчинила його робітниця з благоустрою комунального підприємства "Дирекція парків" пані Варвара.

У Черкасах запрацювали модульні сховища
Фото: Суспільне Черкаси

"Нам були вказівки, що з цього тижня (із 15 січня — ред.) відкривати. Тому на час тривоги відкриваю. Був вітер, то я подумала, що двері потрібно прикрити, а людина підійде, спробує за ручку, відкриє і зайде", — розповіла вона.

Додала: укриття тепер доступні, втім, поки без світла:

"Ще не підключили світло. Лавочки є, а світла поки немає".

У Черкасах запрацювали модульні сховища
Фото: Суспільне Черкаси

Місцева жителька Юлія гуляла з дитиною поруч з одним із таких укриттів. Не заходила в нього, бо ж була впевнена, що воно зачинене:

"Я не кожного разу перевіряла, але було таке пару раз, що вони були закриті. Багато людей ходять в укриття, то добре, що вони вже будуть відкриті".

У Черкасах запрацювали модульні сховища
Фото: Суспільне Черкаси

Торік на будівництво 18 модульних укриттів міськрада спрямувала 15 мільйонів гривень. Їх облаштуванням займалася обласна військова адміністрація. Втім, передати на баланс підприємств не могли через відсутність документації. Про це 12 січня на позачерговій сесії повідомив депутат міськради Павло Карась:

"Без сертифіката було питання, чи виконує це укриття свою функцію. Тому ключі забрали. Весь цей час сховища були закриті, тому що не було документального підтвердження виконання ними своїх функцій".

У Черкасах запрацювали модульні сховища
Фото: Суспільне Черкаси

У коментарі Суспільному директор Департаменту цивільного захисту ОВА Сергій Озеран зазначив, що документація була готова ще восени:

"Ми два рази зверталися з листом. Я щотижня спілкувався з цивільним захистом і ставив питання: «Коли ви заберете?» Тому що люди скаржаться. Споруди поставили, а вони закриті".

У Черкасах запрацювали модульні сховища
Фото: Суспільне Черкаси

За інформацією пресслужби Черкаської міської ради, ключі від укриттів роздані балансоутримувачам і під час повітряної тривоги вони зобов’язані їх відчиняти.

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