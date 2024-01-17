У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю. Фігурант зберігав понад тисячу патронів різного калібру, гранати та запали до них, багнет-ножі, рушницю та карабін.
Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.
За повідомленням, обшук у будинку 36-річного жителя Новомосковського району відбувся 16 січня. У гаражі поліцейські виявили 1,2 тисячі патронів різного калібру, а також 9 гранат Ф-1, запали, 12 багнет-ножів, рушницю, карабін, 14 магазинів до кулеметів, автоматів та пістолетів. Все вилучене направили на експертизу.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру.
Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.
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