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Понад 1 тис. патронів, гранати, рушниця. У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю
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Понад 1 тис. патронів, гранати, рушниця. У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю

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зброя, Новомосковськ
У жителя Новомосковська виявили сховок зі зброєю. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю. Фігурант зберігав понад тисячу патронів різного калібру, гранати та запали до них, багнет-ножі, рушницю та карабін.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, обшук у будинку 36-річного жителя Новомосковського району відбувся 16 січня. У гаражі поліцейські виявили 1,2 тисячі патронів різного калібру, а також 9 гранат Ф-1, запали, 12 багнет-ножів, рушницю, карабін, 14 магазинів до кулеметів, автоматів та пістолетів. Все вилучене направили на експертизу.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру.

Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

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