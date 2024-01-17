Війна впливає на ментальний стан українців, тож держава впроваджує послугу з надання психологічної допомоги населенню на "первинці" — в сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Нововведення діє на Київщині, у Ворзельській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, де лікарі надають підтримку з ментального здоров'я пацієнтам.

Про це з місця подіє повідомляє кореспондентка Суспільного Влада Колодій.

У Ворзельській амбулаторії загальної практики-сімейної медицини сьогодні, 17 січня, представили результати проєкту Міністерства охорони здоров'я "Інтеграція послуги з охорони психічного здоров'я на первинній ланці медичного обслуговування". Його реалізують у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я — ініціативи першої леді Олени Зеленської.

"Нашою метою було забезпечити доступ всім українцям до базової психологічної підтримки у рекордно стислі терміни. Пацієнту, який відчуває погіршення психоемоційного стану, найлегше звернутися до свого сімейного лікаря, бо це людина, яка поруч і яка вже знайома", — розповів про суть проєкту міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Задля цього МОЗ ініціювало включення до Програми медичних гарантій (безоплатних послуг для населення) пакета "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" та збільшило кількість фахівців, які можуть фахово надати таку допомогу.

За даними МОЗ, нині 865 медзакладів по всій країні уклали відповідний контракт з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Понад 70 тисяч медпрацівників пройшли спеціальне навчання щодо того, як надавати допомогу пацієнтам із депресією, гострою реакцією на стрес, тривогою.

"Сьогодні, на прикладі Ворзельської амбулаторії ми бачимо, що ми на правильному шляху: люди у всіх куточках країни можуть звернутися по психологічну допомогу до свого сімейного лікаря", — зазначає очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У Ворзельській амбулаторії представили результати проєкту МОЗ "Інтеграція послуги з охорони психічного здоров'я на первинній ланці медобслуговування", Київська область, 17 січня 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

"Ментальне і фізичне здоров'я — це єдине ціле. Саме тому сімейний лікар тут перший, хто може відповідати на запитання пацієнтів щодо стану самопочуття", — пояснює керівниця Координаційного центру з психічного здоров'я Оксана Збітнєва.

За її словами, найчастіше за здоров'я в родині відповідає мама або тато, який виховує дітей. Такі члени сім'ї рідше звертаються по допомогу. Водночас у межах проєкту охорони психічного здоров'я на первинній ланці сімейний лікар зможе допомогти тим, хто піклується про всіх.

У Ворзельській амбулаторії представили результати проєкту МОЗ "Інтеграція послуги з охорони психічного здоров'я на первинній ланці медобслуговування", Київська область, 17 січня 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

Як повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак, навчальний курс для надання психологічної допомоги нині є найпопулярнішим серед медпрацівників. Його проходять не лише лікарі первинної ланки меддопомоги, а й екстреної медицини, працівники спеціалізованих медустанов.

Освітній курс розробили за участі фахівців Всесвітньої організації охорони здоров'я. Медичний працівник сам обирає зручний для нього час проходження тренінгів, адже, крім офлайн навчання, є і дистанційна форма, каже Наталія Гусак. По завершенні курсу і підтвердження отриманих знань видається сертифікат. Тільки наявність цього сертифіката в медиків дає можливість закладу укладати контракт із НСЗУ на надання послуг з лікування психічних розладів у межах "первинки", пояснює посадовиця.

За її словами, з допомогою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) запроваджено надання таких послуг для дитячого населення.

Ворзельська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, Київщина, 17 січня 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

Щодня Ворзельської амбулаторії приходять 1-2 пацієнти зі скаргами на тривогу, прискореним серцебиттям, порушенням сну, розповідає сімейна лікарка Оксана.

"Під час прийому людини я цікавлюся, чи є якісь симптоми, які впливають на погіршення її здоров'я. У разі виявлення ознак депресії чи ментальних розладів, сімейний лікар направляє хворого до вузькопрофільного спеціаліста, якщо проблема виходить за межі компетенції "первинки", — додає медикиня.

Зокрема, після консультації сімейного лікаря пацієнтів може прийняти психіатр чи невролог у консультативно-діагностичному центрі на території Бучанського району. Також у Ворзелі працює лікарня ментального здоров'я, де теж є професійні психологи.

Наступний етап роботи МОЗ — налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців та створення Центрів ментального здоров'я на базі кластерних лікарень із залученням кваліфікованих психологів та психіатрів.