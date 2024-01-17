В Одесі через нічну атаку пошкоджено десять будинків та понад 120 квартир

Кількість пошкоджених внаслідок дронової атаки по Одесі вночі 17 січня зросла до десяти. Також понівечені 124 квартири.

Це попередня інформація станом на 14:30, повідомили в Одеській міській раді.

"Заміні та ремонту підлягає 198 вікон у квартирах одеситів та 27 вікон у під’їздах. Пошкоджено 94 балконних блоки", — уточнили в міськраді.

Наразі у будинках є газ, вода та електропостачання. Немає опалення — через пошкодження теплотраси та теплової камери.

За словами голови Приморської райадміністрації Марата Корольова, на місці розгорнули оперативний штаб, де мешканці пошкоджених квартир можуть отримати консультацію як отримати матеріальну допомогу від міста на встановлення вікон та дверей. Також на місці надають плівку, щоб закрити розбиті вікна.

Якщо люди не мають можливості проживати у пошкоджених оселях — можна звернутися до оперативного штабу або до райадміністрації на Канатній щодо відселення.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.

Через атаку пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків.

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