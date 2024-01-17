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З початку 2024 року на прикордоння Чернігівщини та Сумщини п'ять разів намагались зайти російські ДРГ
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З початку 2024 року на прикордоння Чернігівщини та Сумщини п'ять разів намагались зайти російські ДРГ

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З початку 2024 року на прикордоння Чернігівщини та Сумщини п'ять разів намагались зайти російські ДРГ
ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

З початку 2024 року на прикордоння Чернігівщини та Сумщини п'ять разів намагались зайти російські диверсійно-розвідувальні групи.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час навчань військових.

"Станом на зараз було зафіксовано п'ять намагань противника завести розвідувально-диверсійні групи. Були залучені наші протидиверсійні резерви. Це бойова робота", — каже Наєв.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи чи намагання їх завести з напрямку Білорусі, не спостерігається.

"Обласні військові адміністрації займаються евакуацією. Всім свідомим українцям треба дослухатися до порад військових адміністрації. Там, де ведуться бойові дії, не місце цивільним. Вони наражають на небезпеку себе і не дають повноцінно працювати у бойовому режимі нашим військовослужбовцям".

Наєв каже, що кордон з Росією є "лінією зіткнення з ворогом".

"Для розуміння усіх: тут справжня війна з усіма притаманними бойовими діями. Не так активно, але так само смертельно, як і на інших напрямках. І це необхідно всім усвідомлювати, всім свідомим українцям, які мешкають на державному кордоні. І цей ворог має наміри знищувати українську націю. Він не вибирає, яка тут ціль: цивільна або військова", — говорить Наєв.

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