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У Запорізькій області вдень 18 січня прогнозують пориви сильного вітру
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У Запорізькій області вдень 18 січня прогнозують пориви сильного вітру

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Прогноз погоди в Запоріжжі на 19 січня 2024
Ілюстративне, Запоріжжя, січень 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запорізькій області вдень 18 січня очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попереджають в обласному гідрометцентрі. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та обережними.

Про це сьогодні, 17 січня , повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.

Рятувальники радять:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або укритті;
  • уникати перебування поблизу високих дерев, особливо тополь, а також поруч із ними не паркувати автотранспорт.

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