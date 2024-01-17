У Запорізькій області вдень 18 січня прогнозують пориви сильного вітру

У Запорізькій області вдень 18 січня очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), попереджають в обласному гідрометцентрі. У зв'язку з цим рятувальники звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними та обережними.
Про це сьогодні, 17 січня , повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в області.
Рятувальники радять:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або укритті;
- уникати перебування поблизу високих дерев, особливо тополь, а також поруч із ними не паркувати автотранспорт.
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