Кажанів, яких викинули з восьмого поверху багатоповерхівки у Полтаві, планують випустити у природу на Полтавщині. Нині тварин реабілітують у Харкові.

Про це розповіла Суспільному фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко.

За її словами, тварини перебували в сплячці, тому коли їх викинули з восьмого поверху, вони не встигли зреагувати. Через це понад 500 кажанів загинуло. Врятувати та привезти до Харкова вдалося близько тисячі кажанів, яких нині реабілітують.

Кажанів викинули із 8 поверху багатоповерхівки. Фото: сторінка у Facebook "Ukrainian Bat Rehabilitation Center"

"Десятка два з гематомами. Так само кажанів, з переламаними, перебитими хребтами. Лікуємо", – розповіла фахівчиня центру Альона Шуленко.

Здорових кажанів, які важать більш як 27 грамів волонтери відправили на зимівлю. А тварин, які мають недостатню вагу, відгодовують, розповіла Суспільному фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Анастасія Вовк.

Годують кажанів. Фото: сторінка у Facebook "Ukrainian Bat Rehabilitation Center"

За її словами, тих кажанів, які після падіння з не зможуть літати, планують залишити у Харкові.

Усього нині в центрі на реабілітації понад 5 тисяч рукокрилих, розповіла Альона Шуленко. Ці тварини, за її словами, не становлять небезпеки для людей. У теплу пору року вони регулюють чисельність комах, а на зимівлю облаштовуються на горищах, балконах, у щілинах будівель. Кажани занесені до Червоної книги.

Кажани нині у Харкові. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Як раніше повідомляв Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, інформацію про те, що викинули кажанів, правоохоронці дізналися із соцмереж. Після цього з’ясовували обставини події, а 15 січня розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 299 "Жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті – обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Як розповів Юрій Сулаєв, нині триває слідство, однак про підозру ще нікому не повідомляли.

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