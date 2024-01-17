Кажанів, яких викинули з восьмого поверху багатоповерхівки у Полтаві, планують випустити у природу на Полтавщині. Нині тварин реабілітують у Харкові.
Про це розповіла Суспільному фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко.
За її словами, тварини перебували в сплячці, тому коли їх викинули з восьмого поверху, вони не встигли зреагувати. Через це понад 500 кажанів загинуло. Врятувати та привезти до Харкова вдалося близько тисячі кажанів, яких нині реабілітують.
"Десятка два з гематомами. Так само кажанів, з переламаними, перебитими хребтами. Лікуємо", – розповіла фахівчиня центру Альона Шуленко.
Здорових кажанів, які важать більш як 27 грамів волонтери відправили на зимівлю. А тварин, які мають недостатню вагу, відгодовують, розповіла Суспільному фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Анастасія Вовк.
За її словами, тих кажанів, які після падіння з не зможуть літати, планують залишити у Харкові.
Усього нині в центрі на реабілітації понад 5 тисяч рукокрилих, розповіла Альона Шуленко. Ці тварини, за її словами, не становлять небезпеки для людей. У теплу пору року вони регулюють чисельність комах, а на зимівлю облаштовуються на горищах, балконах, у щілинах будівель. Кажани занесені до Червоної книги.
Як раніше повідомляв Суспільному речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, інформацію про те, що викинули кажанів, правоохоронці дізналися із соцмереж. Після цього з’ясовували обставини події, а 15 січня розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 299 "Жорстоке поводження з тваринами". Санкція статті – обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.
Як розповів Юрій Сулаєв, нині триває слідство, однак про підозру ще нікому не повідомляли.
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