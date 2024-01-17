На "Жигулях", яким понад пів століття, їздить вінничанин Григорій Томчук. Автівку береже та доглядає, бо так пообіцяв батьку. Той був її власником 40 років. Автомобіль чоловік дещо модернізував, замінив коробку передач, передні сидіння від Volvo. Свою історію Григорій розповів Суспільному.

"Машину купував батько з нуля. Тоді спочатку потрібно було записатися на чергу. 10 років чекати чергу, а потім купував, він на ній від'їздив 40 років", — сказав Григорій Томчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Автівку батько беріг, сказав Григорій Томчук, зберігав у гаражі. У 80-ті на ній, геть, молодят на весіллі возили. Тепер так само про автівку турбується сам.

Фото: Суспільне

Їздять "Жигулі" на бензині й на газу. За понад пів століття деякі деталі довелось замінити, деякі й досі справно служать.

"Двигун її рідний, коробка передач вже, рідна ще є, але стоїть п'ятиступінчаста коробка передач, кузов рідний, пороги мінялися", — розповів Григорій.

Фото: Суспільне

Два роки тому автівці виповнилось пів століття. Тоді поварив дно та пофарбував, розповідає власник. Ставиться до неї дбайливо, тому і збереглась так, каже Григорій Томчук.

Фото: Суспільне

Що буде далі, із цим автомобілем, каже Григорій Томчук поки не знає. У доньки є своя автівка, і навряд чи вона її змінить на понад півстолітні "Жигулі". А для нього вони як пам’ять про батька, тому береже, і не планує продавати.