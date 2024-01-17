Соціальний гуртожиток для вимушених переселенців в Житомирі по вулиці Домбровського 16-а планують облаштувати до кінця 2024 року. Прихисток розрахований на проживання в ньому 21 людини.

Про це Суспільному розповів директор комунальної установи "Агенції розвитку міста" Борис Пахолюк.

Саме на баланс "Агенції розвитку міста" 17 січня під час виконкому Житомирської міської ради безоплатно передали нежитлове приміщення загальною площею понад 300 квадратних метрів, в якому будуть облаштовувати соціальний прихисток.

"У Житомирі проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і всі вони потребують тимчасового місця проживання. Багато з них вимушені жити в доволі таких компактних, можливо десь некомфортних умовах із великою кількістю людей на квадратний метр. Ми би хотіли покращити їм ці умови проживання в Житомирі. Для саме соціальних груп населення: багатодітні сім’ї, в яких є члени сімей з інвалідністю — саме таким родинам ми будемо в пріоритеті надавати житло", — сказав директор комунальної установи.

Директор комунальної установи "Агенції розвитку міста" Борис Пахолюк, Житомир. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Зі слів Бориса Пахолюка, в прихистку зможе проживати 21 особа.

"Площа приміщення 300 квадратних метрів. Із досвіду попередніх проєктів бачимо, що для комфортного проживання родин на такій площі ми можемо облаштували сім житлових кімнат, і загалом в одній кімнаті може проживати три людини. Ми можемо ставити там сімейні двоярусні ліжка: на першому ярусі — два спальні місця, а другому — одне", — розповів Борис Пахолюк.

Роботи проводитимуть в рамках проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні", що впроваджується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Житомирською міською радою за підтримки та фінансування урядів Німеччини та Швейцарії, говорить Борис Пахолюк.

"Зараз проходить робота по розробці проєктно-кошторисної документації. Завершити всі будівельні роботи та ввести об’єкт в експлуатацію ми плануємо до кінця цього року. Фактично, ми вже розпочали роботу по підготовці будівельних робіт", — сказав у коментарі Суспільному Борис Пахолюк.

Приміщення, в якому облаштують соціальний гуртожиток для переселенців. Житомир, 17 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Приміщення, в якому облаштують соціальний гуртожиток для переселенців. Житомир, 17 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Приміщення, в якому облаштують соціальний гуртожиток для переселенців. Житомир, 17 січня 2024 року. Фото: Марія Кравчук/Суспільне Житомир

Раніше Суспільне розповідало, що вартість нежитлового приміщення, яке обладнають під соціальний гуртожиток складає понад 609 тисяч гривень. Це вже не перше житло, що облаштовується для ВПО за фінансової підтримки міжнародних партнерів. Як повідомляло Суспільне, на вулиці Отаманів Соколовських влітку 2022 року почали облаштовувати приміщення для 23 переселенців загальною площею 240 квадратних метрів, розташоване на першому поверсі багатоповерхівки.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube