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На Рівненщині судили одинадцятикласника за спробу пограбувати магазин, аби купити дівчині подарунок
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На Рівненщині судили одинадцятикласника за спробу пограбувати магазин, аби купити дівчині подарунок

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Суд на Рівненщині присудив рік іспитового терміну одинадцятикласнику, який навесні 2023 року намагався пограбувати магазин. Юнак пояснив, що хотів отримати гроші, аби придбати своїй дівчині подарунок.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Ми уникаємо прив'язки до населеного пункту, оскільки справа стосується неповнолітнього.

Як йдеться у вироку, в травні одинадцятикласник погрожував ножем продавчині магазину й вимагав, щоб жінка віддала гроші з каси. Коли вона повідомила юнаку, що викликала охорону, він втік.

Як розповів обвинувачений 12 січня на засіданні суду, йому потрібні були гроші на подарунок для своєї дівчини, яка проживає за кордоном. Він пояснив, що батьки давати на це кошти відмовились.

Після спроби пограбувати магазин хлопець не сказав батькам про те, що скоїв. Одяг, який був у той вечір на ньому, порізав на шматки та заховав у сміттєвий пакет.

"Обвинувачений вказав, що йому соромно перед батьками, перед потерпілою та вчителями. Тоді він не думав про важкі наслідки, тому що був у розпачі. Батькам нічого не розказав про вчинене, бо було страшно і соромно. Але потім усвідомив, що накоїв, у потерпілої попросив вибачення, більше подібного не вчинить, має позитивні плани на майбутнє. Тому просив дати йому шанс на виправлення та не позбавляти волі", — йдеться у вироку.

Як повідомила продавчиня під час судового засідання, обвинувачений до неї приходив у магазин, просив пробачення і вона його вибачила. Жодних претензій до хлопця жінка не має, оскільки шкоди їй не завдали. Продавчиня просила призначити одинадцятикласнику покарання, не пов`язане з обмеженням волі.

Під час засідання суду виступили сусіди, працівники ліцею, спортивний тренер та родичі хлопця – всі охарактеризували обвинуваченого як "привітного, чемного, працелюбного, неконфліктного та неагресивного".

Врахувавши всі обставини, суд визнав юнака винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому рік іспитового терміну. Окремо хлопець має сплатити 1912 гривень за проведені судові експертизи.

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