Поліцейський екіпаж "Білий янгол" 16 січня вивіз п'ятьох людей з прифронтової Авдіївки 16 січня. Вдалося евакуювати літнє подружжя, двох поранених місцевих жителів і жінку похилого віку. З собою люди брали речі та домашніх тварин.

Як розповіли у поліції Донеччини, екіпаж "Білий янгол", проїжджаючи містом, обов'язково оглядає розбиті російськими авіабомбами багатоповерхівки Авдіївки: шукають місцевих, яких раніше тут зустрічали.

Розбитий авіабомбами багатоповерховий будинок, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Цього разу в одному чи не вщент розбитому будинку знаходять людей, які вижили під час російського удару. Евакуюватись поліцейські запропонували, та жінка відмовилась.

Жінка дивиться з вікна розбомбленого будинку, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Такий вигляд має одна з вулиць району приватної забудови Авдіївки.

Потрощені російськими обстрілами приватні будинки, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Загалом 16 квітня з міста вивезли п'ятьох містян: чоловіка із пораненням обличчя та кінцівок, якого відвезли до лікарні, жінку із пораненням голови, яка погодилася на евакуацію з поліцейськими.

Дістатися вдалося до району, що розташований за 500 метрів від позицій російських окупантів. Там жила жінка, яка зібралася евакуюватись зі своїм чотиримісячним кошеням Бонею.

Жительку Авдіївки евакуювали разом з кошеням Бонею, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Фото з відео ГУНП у Донецькій області

В одному із будинків на евакуацію чекала родина, розповів дільничний Дмитро Соловій:

"Приїхали на вулицю Первомайську, де нещодавно було влучання фугасної авіабомби. Тут знаходиться літня жінка та її чоловік".

Евакуаця подружжя пенсіонерів, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Фото з відео ГУНП у Донецькій області

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" вивіз містян разом з речами, кошеням та собакою.

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