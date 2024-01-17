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З речами, собакою та кошеням. Як поліцейські екіпажу "Білий янгол" вивезли п'ятьох людей з прифронтової Авдіївки
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З речами, собакою та кошеням. Як поліцейські екіпажу "Білий янгол" вивезли п'ятьох людей з прифронтової Авдіївки

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Поліцейський екіпаж "Білий янгол" 16 січня вивіз п'ятьох людей з прифронтової Авдіївки 16 січня. Вдалося евакуювати літнє подружжя, двох поранених місцевих жителів і жінку похилого віку. З собою люди брали речі та домашніх тварин.

Як розповіли у поліції Донеччини, екіпаж "Білий янгол", проїжджаючи містом, обов'язково оглядає розбиті російськими авіабомбами багатоповерхівки Авдіївки: шукають місцевих, яких раніше тут зустрічали.

Розбитий будинок авіабомби евакуація люди Авдіївка поліцейський екіпаж "Білий янгол" Донецька область
Розбитий авіабомбами багатоповерховий будинок, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Цього разу в одному чи не вщент розбитому будинку знаходять людей, які вижили під час російського удару. Евакуюватись поліцейські запропонували, та жінка відмовилась.

Розбитий будинок евакуація люди Авдіївка поліцейський екіпаж "Білий янгол" Донецька область
Жінка дивиться з вікна розбомбленого будинку, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Такий вигляд має одна з вулиць району приватної забудови Авдіївки.

Приватний сектор зруйновані будинки евакуація люди Авдіївка поліцейський екіпаж "Білий янгол" Донецька область
Потрощені російськими обстрілами приватні будинки, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Кадр з відео ГУНП у Донецькій області

Загалом 16 квітня з міста вивезли п'ятьох містян: чоловіка із пораненням обличчя та кінцівок, якого відвезли до лікарні, жінку із пораненням голови, яка погодилася на евакуацію з поліцейськими.

Дістатися вдалося до району, що розташований за 500 метрів від позицій російських окупантів. Там жила жінка, яка зібралася евакуюватись зі своїм чотиримісячним кошеням Бонею.

Жителька Авдіївки кошеня евакуація люди поліцейський екіпаж "Білий янгол" Донецька область
Жительку Авдіївки евакуювали разом з кошеням Бонею, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Фото з відео ГУНП у Донецькій області

В одному із будинків на евакуацію чекала родина, розповів дільничний Дмитро Соловій:

"Приїхали на вулицю Первомайську, де нещодавно було влучання фугасної авіабомби. Тут знаходиться літня жінка та її чоловік".

Подружжя родина евакуація люди Авдіївка поліцейський екіпаж "Білий янгол" Донецька область
Евакуаця подружжя пенсіонерів, Авдіївка, Донецька область, 16 січня 2024 рік. Фото з відео ГУНП у Донецькій області

Поліцейський екіпаж "Білий янгол" вивіз містян разом з речами, кошеням та собакою.

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