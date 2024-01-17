У Бердичеві на Житомирщині місцеве акціонерне товариство зобов’язали впорядкувати захисну споруду, яка перебуває на його балансі і призначена для укриття жителів громади.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, підприємство ремонтуватиме укриття, розраховане на 100 людей, на виконання рішення Житомирського окружного суду, з позовом до якого звернулася Бердичівська окружна прокуратура.

"Прокурори встановили, що структурний підрозділ філії акціонерного товариства у Бердичеві упродовж майже 20 років є балансоутримувачем приміщення захисної споруди, площею 130 квадратних метрів. Але, попри введений у лютому 2022 року в Україні воєнний стан, досі не впорядкував сховище".

Суд зобов’язав товариство відремонтувати укриття відповідно до встановлених вимог про утримання та експлуатацію захисних споруд цивільного захисту.

Наразі в укритті розпочали ремонтні роботи.

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