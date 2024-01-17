На Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату і пошкодив двері Білокриницької сільської ради.

Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.

Підривником виявився 26-річний житель села Білокриниця. Гранату "Ф-1" він привіз із зони бойових дій.

Пошкоджені двері. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області

У мобільному телефоні чоловіка правоохоронці виявили фото гранати, зроблене за кілька годин до вибуху. Крім того, під час обшуку у його помешканні вилучили 2 запалювально-димових патрона.

Чоловік, який підірвав гранату. Фото: Управління СБ України в Тернопільській області

Наслідки вибуху вчора, 16 січня, виявив староста села, коли прийшов на роботу.

Даний факт правоохоронці внесли до ЄРДР за частиною 2 статті 194 ККУ — умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху та статтею 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вирішується питання про оголошення чоловіку підозри та обрання запобіжного заходу.