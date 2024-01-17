В бою з російськими окупантами загинув військовослужбовець 109-ї бригади ТрО Олексій Базилевич з Мирноградщини.

Про це повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.

Олексію Базилевичу було 47 років, він служив водієм у мінометному взводі. У МВА додали, що чоловік загинув 14 січня від мінометного удару під час відбиття російського штурму в районі села Степове Покровського району.

"Загинув виявивши стійкість та мужність при виконанні бойового завдання під час ведення оборонного бою в результаті мінометного обстрілу з боку противника збройних сил Російської Федерації", — розказали в адміністрації.

Прощання з військовим відбудеться на Алеї слави на кладовищі "Озерки", повідомили в адміністрації.

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