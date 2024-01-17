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Синоптики попередили про туман, мокрий сніг та пориви вітру на Харківщині 18 січня: прогноз
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Синоптики попередили про туман, мокрий сніг та пориви вітру на Харківщині 18 січня: прогноз

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Синоптики попередили про туман, мокрий сніг та пориви вітру на Харківщині 18 січня: прогноз
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Харків

На 18 січня в Харкові та області синоптики прогнозують туман, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в регіональному гідрометцентрі.

"Вночі та вранці 18 січня по області та місту очікується туман, видимість 200-500 м; вранці та вдень пориви південно-східного вітру, 15 - 20 м/с. На дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Детальний прогноз на 18 січня для Харкова та області

  • Хмарна погода;
  • Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу;
  • На дорогах ожеледиця;
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с; вранці та вдень пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря в Харківській області: вночі 8-13° морозу, місцями 16-21° морозу; вдень підвищення температури до 0-5° тепла;
  • Температура повітря в Харкові: вночі 11-13° морозу, вдень підвищення до 2-4° тепла.

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