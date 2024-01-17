Вищому антикорупційний суд продовжив розгляд по суті у справі заводу "Краян", де одним з обвинувачених є міський голова Одеси Геннадій Труханов. Засідання відбулось 17 січня.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
Вступну промову виголосила на засіданні прокурорка САП. Вона зазначила, що позиція сторони обвинувачення, викладена в обвинувальному акті, залишається незмінною.
Також свою промову виголосив адвокат Сергій Потопальський — захисник обвинуваченого Володимира Радіонова.
"Ми переконані в недопустимості, недостовірності, неналежності усіх доказів наданих стороною обвинувачення", — зазначив він. Володимир Радіонов підтримав свого захисника.
Засідання перенесли через зайнятість судді в іншій справі. Наступне слухання відбудеться 2 лютого об 11:00.
За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи.
Справу спочатку розглядав Малиновський райсуд Одеси, який у 2019 році оголосив виправдувальний вирок обвинуваченим. 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала його та скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду. У САП зазначили, що підготовче засідання у цій справі тривало 2,5 роки. 21 вересня антикорсуд завершив його і перейшов до розгляду справи по суті.
Що відомо про справу заводу "Краян"
- За даними слідства НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною.
- На початку 2016 фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, запевнили в НАБУ. Детективи переконані, що посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.
- На лаві підсудних зокрема опинилися мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, очільник постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, директор компанії "Девелопмент Еліт" Петро Загодіренко та оцінювачка будівлі Галина Богданова.
- У червні 2021 Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти оцінювачки вартості будівель заводу "Краян" Галини Богданової у зв’язку зі смертю обвинуваченої.
- У липні 2020 року Малиновський районний суд виправдав всіх фігурантів цієї справи. Тоді судді вирішили, що змови та злочинного умислу при купівлі "Краяну" між ними не було.
- 11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. З весни 2021 року справу розглядає Вищий антикорупційний суд України.
- ВАКС не міг розпочати розгляд справи із 2021 року, відколи скасували виправдальний вирок Труханову. За даними Центру протидії корупції, з того часу суд призначив близько 35 судових засідань, проте провести не змогли навіть підготовче.
- 4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави.
- Заставу за Труханова внесли 5 травня. Це зробив депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.
- Досудове розслідування щодо одеського "Краяну" продовжили до серпня
- Вищий антикорупційний суд 19 липня не продовжив обов’язки, покладені на міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про розкрадання 92 млн грн під час придбання будівель одеського заводу "Краян".
- На обвинувачуваних у справі заводу "Краян" Геннадія Труханова, Павла Вугельмана, Олексія Спектора, Володимира Родіонова та Василя Шкрябая не накладатимуть додаткові обов'язки. Відповідне клопотання САП не задовольнив Вищий антикорупційний суд.
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