Вищому антикорупційний суд продовжив розгляд по суті у справі заводу "Краян", де одним з обвинувачених є міський голова Одеси Геннадій Труханов. Засідання відбулось 17 січня.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Вступну промову виголосила на засіданні прокурорка САП. Вона зазначила, що позиція сторони обвинувачення, викладена в обвинувальному акті, залишається незмінною.

Також свою промову виголосив адвокат Сергій Потопальський — захисник обвинуваченого Володимира Радіонова.

"Ми переконані в недопустимості, недостовірності, неналежності усіх доказів наданих стороною обвинувачення", — зазначив він. Володимир Радіонов підтримав свого захисника.

Засідання перенесли через зайнятість судді в іншій справі. Наступне слухання відбудеться 2 лютого об 11:00.

За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи.

Схема заволодіння коштами під час продажу адмінбудівель заводу "Краяну". Фото: НАБУ

Справу спочатку розглядав Малиновський райсуд Одеси, який у 2019 році оголосив виправдувальний вирок обвинуваченим. 11 лютого 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала його та скерувала справу на новий розгляд до Вищого антикорупційного суду. У САП зазначили, що підготовче засідання у цій справі тривало 2,5 роки. 21 вересня антикорсуд завершив його і перейшов до розгляду справи по суті.

Що відомо про справу заводу "Краян"

За даними слідства НАБУ, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, яка раніше входила до майнового комплексу заводу "Краян", за завищеною ціною.

На початку 2016 фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, запевнили в НАБУ. Детективи переконані, що посадовці мерії та інші фігуранти справи привласнили 92 млн грн бюджетних коштів.

На лаві підсудних зокрема опинилися мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, очільник постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, директор компанії "Девелопмент Еліт" Петро Загодіренко та оцінювачка будівлі Галина Богданова.

У червні 2021 Апеляційна палата ВАКС закрила справу проти оцінювачки вартості будівель заводу "Краян" Галини Богданової у зв’язку зі смертю обвинуваченої.

У липні 2020 року Малиновський районний суд виправдав всіх фігурантів цієї справи. Тоді судді вирішили, що змови та злочинного умислу при купівлі "Краяну" між ними не було.

11 лютого 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. З весни 2021 року справу розглядає Вищий антикорупційний суд України.

ВАКС не міг розпочати розгляд справи із 2021 року, відколи скасували виправдальний вирок Труханову. За даними Центру протидії корупції, з того часу суд призначив близько 35 судових засідань, проте провести не змогли навіть підготовче.

4 травня міського голову Одеси Геннадія Труханова взяли під варту у справі щодо заводу "Краян". Альтернативою визначили 13 млн грн застави.

Заставу за Труханова внесли 5 травня. Це зробив депутат промерської фракції "Довіряй Ділам" Дмитро Танцюра.

Досудове розслідування щодо одеського "Краяну" продовжили до серпня

Вищий антикорупційний суд 19 липня не продовжив обов’язки, покладені на міського голову Одеси Геннадія Труханова у справі про розкрадання 92 млн грн під час придбання будівель одеського заводу "Краян".

На обвинувачуваних у справі заводу "Краян" Геннадія Труханова, Павла Вугельмана, Олексія Спектора, Володимира Родіонова та Василя Шкрябая не накладатимуть додаткові обов'язки. Відповідне клопотання САП не задовольнив Вищий антикорупційний суд.

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