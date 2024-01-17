НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків та жінку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини
КРИМІНАЛКордонУгорщинаРегіони

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків та жінку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків та жінку, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

Вночі 17 січня прикордонники Чопського загону затримали трьох людей, які намагалися поза пунктами пропуску дістатися Угорщини.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, рух трьох невідомих у напрямку українсько-угорського коржону зафіксувала камера відеоспостереження прикордонників. У результаті пошукових заходів один з нарядів помітив двох чоловіків та жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан.

"Під час затримання один з чоловіків вдався до втечі. Його розшукали у фруктовому саду, який знаходиться поблизу. При затримання чоловік знову намагався втекти, однак правоохоронці йому перешкодили", — йдеться у повідомленні.

Двоє затриманих мали при собі паспорти громадян України, жінка не мала документів, що посвідчують особу. Правоохоронці встановили, що вона також є громадянкою України. Усі троє проживають у місті Чоп та разом вирішили пробратися через кордон до Угорщини у пошуках кращих умов життя.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення обставин правопорушення їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
наркотики, поліція, Кривий Ріг
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
На початок