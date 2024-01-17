Вночі 17 січня прикордонники Чопського загону затримали трьох людей, які намагалися поза пунктами пропуску дістатися Угорщини.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, рух трьох невідомих у напрямку українсько-угорського коржону зафіксувала камера відеоспостереження прикордонників. У результаті пошукових заходів один з нарядів помітив двох чоловіків та жінку, які намагалися подолати загороджувальний паркан.

"Під час затримання один з чоловіків вдався до втечі. Його розшукали у фруктовому саду, який знаходиться поблизу. При затримання чоловік знову намагався втекти, однак правоохоронці йому перешкодили", — йдеться у повідомленні.

Двоє затриманих мали при собі паспорти громадян України, жінка не мала документів, що посвідчують особу. Правоохоронці встановили, що вона також є громадянкою України. Усі троє проживають у місті Чоп та разом вирішили пробратися через кордон до Угорщини у пошуках кращих умов життя.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення обставин правопорушення їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

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