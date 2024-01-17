У Запоріжжі відновили роботу всіх трамвайних маршрутів

Сьогодні, 17 січня, у Запоріжжі відновлено рух усіх трамвайних маршрутів, які через негоду тимчасово призупинили роботу.

Про це повідомили на сайті КП " Запоріжелектротранс", а також у каналі Телеграм громадського транспорту Запоріжжя.

Скриншот руху транспорту в Запоріжжі. Фото: Телеграм канал громадського транспорту Запоріжжя.

Докладніше з розкладом руху трамваїв можна ознайомитися за посиланням та в мобільному додатку, де доступний постійно оновлюваний похвилинний розклад комунального транспорту міста.

Суспільне повідомляло, що вчора, 16 січня, через негоду роботу припинили трамвайні чотири маршрути.

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