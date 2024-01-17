26-річний військовий Марк родом із Запоріжжя. До повномасштабної війни він працював рятувальником у Донецькій області. Згодом повернувся до рідного міста та долучився до лав ЗСУ. Нині чоловік — аеророзвідник 406-ої артбригади ВМС ЗСУ та служить оператором БПЛА на Запорізькому напрямку.
Марк з дитинства мріяв стати військовим, та після закінчення школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки:
“Я офіцером хотів бути. Я подавав документи в кілька навчальних військових закладів.”
У 2019-му, за власним бажанням, Марк поїхав працювати начальником караулу в селище Мангуш, що біля Маріуполя:
“Підійшов до начальника курсу, кажу: “Я хочу в Донецьку область. Я поступав, хотів брати участь у військових діях, у мене були патріотичні думки. Я думав, як мені потрапити в зону бойових дій".
Повномасштабну війну Марк зустрів у Маріуполі. Опинившись в окупації, долучився до місцевих волонтерів та допомагав розбирати завали, рятував людей, тварин, видавав їжу та ліки. Згодом у волонтерський центр поцілив російський снаряд.
Росіяни обстрілювали місто щодня, одного разу Марк дивом уцілів, каже: врятував лікар, який затримав його на кілька хвилин:
“Я йшов повз школу до медика, щоб віддати ліки. Віддав, збирався йти назад, а він почав зі мною спілкуватися. Саме в цей час почався обстріл. І прилетіло в ту школу, повз яку я мав повертатися. Три поверхи пробило. Якби лікар мене не затримав, я був би біля цієї школи...”
Поступово Маріуполь ставав безлюдним: без світла, тепла та зв'язку. Тож Марк вирішив виїжджати. Їхав до рідного Запоріжжя попутками та під обстрілами понад добу:
“Мама мене зустрічала. Я виходжу з машини, вона мене побачила, кричить “Марік!” Довго обіймалися".
Оговтавшись від пережитого, Марк продовжив працювати рятувальником у Запоріжжі, а згодом долучився до лав ЗСУ. З липня 2022 року чоловік служить оператором БПЛА:
“Складно сказати, воно дуже схоже на ДСНС, тільки тут вже воюєш з автоматом, а не з вогнем.”
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