26-річний військовий Марк родом із Запоріжжя. До повномасштабної війни він працював рятувальником у Донецькій області. Згодом повернувся до рідного міста та долучився до лав ЗСУ. Нині чоловік — аеророзвідник 406-ої артбригади ВМС ЗСУ та служить оператором БПЛА на Запорізькому напрямку.

Марк з дитинства мріяв стати військовим, та після закінчення школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки:

“Я офіцером хотів бути. Я подавав документи в кілька навчальних військових закладів.”

Марк з колегами на службі в ДСНС. Фото: особистий архів Марка

У 2019-му, за власним бажанням, Марк поїхав працювати начальником караулу в селище Мангуш, що біля Маріуполя:

“Підійшов до начальника курсу, кажу: “Я хочу в Донецьку область. Я поступав, хотів брати участь у військових діях, у мене були патріотичні думки. Я думав, як мені потрапити в зону бойових дій".

Маріуполь, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

Повномасштабну війну Марк зустрів у Маріуполі. Опинившись в окупації, долучився до місцевих волонтерів та допомагав розбирати завали, рятував людей, тварин, видавав їжу та ліки. Згодом у волонтерський центр поцілив російський снаряд.

Маріуполь, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

"У мене валіза з 2019 року була готова, як я приїхав на роботу. Я розумів, якщо що, то в Маріуполі буде нелегко”. Військовий Марк

Росіяни обстрілювали місто щодня, одного разу Марк дивом уцілів, каже: врятував лікар, який затримав його на кілька хвилин:

“Я йшов повз школу до медика, щоб віддати ліки. Віддав, збирався йти назад, а він почав зі мною спілкуватися. Саме в цей час почався обстріл. І прилетіло в ту школу, повз яку я мав повертатися. Три поверхи пробило. Якби лікар мене не затримав, я був би біля цієї школи...”

Зруйнована після обстрілів РФ школа в Маріуполі, повз яку мав йти Марк, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

Поступово Маріуполь ставав безлюдним: без світла, тепла та зв'язку. Тож Марк вирішив виїжджати. Їхав до рідного Запоріжжя попутками та під обстрілами понад добу:

“Мама мене зустрічала. Я виходжу з машини, вона мене побачила, кричить “Марік!” Довго обіймалися".

Військовий Марк. Фото: Суспільне Запоріжжя

Оговтавшись від пережитого, Марк продовжив працювати рятувальником у Запоріжжі, а згодом долучився до лав ЗСУ. З липня 2022 року чоловік служить оператором БПЛА:

“Складно сказати, воно дуже схоже на ДСНС, тільки тут вже воюєш з автоматом, а не з вогнем.”

Військовий Марк. Фото: Суспільне Запоріжжя

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