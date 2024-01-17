НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пережив окупацію та став аеророзвідником: історія військового родом із Запоріжжя
ЗСУІСТОРІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Пережив окупацію та став аеророзвідником: історія військового родом із Запоріжжя

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

26-річний військовий Марк родом із Запоріжжя. До повномасштабної війни він працював рятувальником у Донецькій області. Згодом повернувся до рідного міста та долучився до лав ЗСУ. Нині чоловік аеророзвідник 406-ої артбригади ВМС ЗСУ та служить оператором БПЛА на Запорізькому напрямку.

Марк з дитинства мріяв стати військовим, та після закінчення школи вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки:

Я офіцером хотів бути. Я подавав документи в кілька навчальних військових закладів.

Історія військового із Запоріжжя
Марк з колегами на службі в ДСНС. Фото: особистий архів Марка

У 2019-му, за власним бажанням, Марк поїхав працювати начальником караулу в селище Мангуш, що біля Маріуполя:

Підійшов до начальника курсу, кажу: “Я хочу в Донецьку область. Я поступав, хотів брати участь у військових діях, у мене були патріотичні думки. Я думав, як мені потрапити в зону бойових дій".

Історія військового із Запоріжжя
Маріуполь, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

Повномасштабну війну Марк зустрів у Маріуполі. Опинившись в окупації, долучився до місцевих волонтерів та допомагав розбирати завали, рятував людей, тварин, видавав їжу та ліки. Згодом у волонтерський центр поцілив російський снаряд.

Історія військового із Запоріжжя
Маріуполь, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

"У мене валіза з 2019 року була готова, як я приїхав на роботу. Я розумів, якщо що, то в Маріуполі буде нелегко”.
Військовий Марк

Росіяни обстрілювали місто щодня, одного разу Марк дивом уцілів, каже: врятував лікар, який затримав його на кілька хвилин:

Я йшов повз школу до медика, щоб віддати ліки. Віддав, збирався йти назад, а він почав зі мною спілкуватися. Саме в цей час почався обстріл. І прилетіло в ту школу, повз яку я мав повертатися. Три поверхи пробило. Якби лікар мене не затримав, я був би біля цієї школи...
Історія військового із Запоріжжя
Зруйнована після обстрілів РФ школа в Маріуполі, повз яку мав йти Марк, березень 2022 року. Фото: особистий архів Марка

Поступово Маріуполь ставав безлюдним: без світла, тепла та зв'язку. Тож Марк вирішив виїжджати. Їхав до рідного Запоріжжя попутками та під обстрілами понад добу:

Мама мене зустрічала. Я виходжу з машини, вона мене побачила, кричить “Марік!” Довго обіймалися".

Історія військового із Запоріжжя
Військовий Марк. Фото: Суспільне Запоріжжя

Оговтавшись від пережитого, Марк продовжив працювати рятувальником у Запоріжжі, а згодом долучився до лав ЗСУ. З липня 2022 року чоловік служить оператором БПЛА:

Складно сказати, воно дуже схоже на ДСНС, тільки тут вже воюєш з автоматом, а не з вогнем.
Історія військового із Запоріжжя
Військовий Марк. Фото: Суспільне Запоріжжя

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок