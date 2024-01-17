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"Коли довго не літав, він ставав нетерплячим": історія вертолітника з Вінниччини
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

"Коли довго не літав, він ставав нетерплячим": історія вертолітника з Вінниччини

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За перші 10 днів війни зробили 17 бойових вильотів, обстрілювали російські колони бронетехніки й допомагали зупинити рух окупантів на Вознесенськ — так про екіпаж свого сина розповідає Микола Бондаренко. Його Сергій, штурман гелікоптера Мі-8, загинув 6 березня 2022 року на Миколаївщині.

"Коли довго не літав, він ставав нетерплячий": історія вертолітника з Вінниччини
Фото: Микола Бондаренко

Син служив у 18-тій окремій бригаді армійської авіації імені Івана Сікорського, повномасштабне вторгнення його екіпаж зустрів на півдні країни, каже Микола Бондаренко.

"У перший же день війни вони в 4 ранку вилетіли, забрали з під удару всі гелікоптери. Коли привезли мені льотну книжку, побачив, що 24-го числа в них було 5 бойових вильотів за один день. Всього, 17 вильотів за 10 днів", — розповів Микола Бондаренко.

Сергій був кадровий військовий, із дитинства мріяв про небо, насолоджувався службою та польотами — так про брата розповіла сестра Світлана Дєдова.

"Щоразу, коли він підіймався в небо чи плигали з парашутів, він обдзвонював маму, тата, мене і з таким захопленням про це розповідав. Говорив, а в нього зорі в очах палали. Настільки любив ці польоти. Ні разу не задумувалась, щоб він міг бути кимось іншим, ніж вертолітником", — сказала Світлана Дєдова.

Загинув Сергій 6 березня 2022 року неподалік села Архангельське на Миколаївщині. Тоді росіяни підбили два екіпажі вертольотів. Микола Бондаренко розповів, що родина мала надію, що син живий.

"Коли довго не літав, він ставав нетерплячий": історія вертолітника з Вінниччини
Фото: Микола Бондаренко
"Телефон його був у мережі. Ми одразу думали, що їх збили й вони ховаються, виходять до своїх. Виявилось, що це росіяни забрала їх телефони і йшли по фронту".

Професіонал і чудовий напарник — так про Сергія згадує його побратим Микола. Разом вчились у Харківському університеті Повітряних Сил, по тому разом служили у 18-ій бригаді авіації.

"Здавалося, міг більше розказати, чим у Вікіпедії написано, але слухати було приємно, чи то в класі підготовки до польотів, чи то десь у відрядженні, чи то, на той час, ще в зоні АТО. До своєї роботи ставився відповідально, готувався до польотів", — розповів Микола.

До могили сина на Новогайсинське кладовище у Липовці родина приходить щотижня.

"Коли довго не літав, він ставав нетерплячий": історія вертолітника з Вінниччини
Фото: Суспільне

Також у місті на його честь назвали вулицю, а на роковини загибелі на стіні ліцею, де навчався захисник, встановили меморіальну дошку, розповіла класний керівник Сергія — Олена Шиндирук.

"Коли довго не літав, він ставав нетерплячий": історія вертолітника з Вінниччини
Фото: Суспільне
"Мало дітей у віці 8-9 класів знають, що вони хочуть. А ця дитина знала. Є люди, які посміхаються, щоб гарно виглядати, а він в деякі моменти намагався бути серйозним, але все одно посміхався", — каже Олена.
"Коли довго не літав, він ставав нетерплячий": історія вертолітника з Вінниччини
Фото: Суспільне

Навесні 2023-го їздили на місце загибелі сина, розповіла нам Марія Бондаренко. Там і знайшли жетон та особисті речі Сергія. Тільки тоді змогла усвідомити, що його більше немає.

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