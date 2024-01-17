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На Полтавщині жінку побив співмешканець: потерпіла в тяжкому стані
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На Полтавщині жінку побив співмешканець: потерпіла в тяжкому стані

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Побив співмешканку
Фото: pexels.com

16 січня близько 15:00 у поліцію Кременчуцького району звернулася місцева жінка. Вона повідомила, що її побив співмешканець.

Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Як вдалося встановити слідству, тілесні ушкодження жінці завдав її 30-річний співмешканець. З місця події 29-річну потерпілу госпіталізували до лікарні. У неї численні травми. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

"Співмешканець раніше потрапляв в поле зору правоохоронців та вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство", — вказано на сайті поліції Полтавщини.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України - "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Санкція — від 5 до 8 років позбавлення воліПозбавлення волі — це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування.. Нині вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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