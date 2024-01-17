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У Миколаєві на 3-ій Слобідській відключать опалення — ТЕЦ
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У Миколаєві на 3-ій Слобідській відключать опалення — ТЕЦ

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У Миколаєві в будинках на вулиці 3-я Слобідська 18 січня відключать опалення, щоб здійснити ремонт на тепловій мережі.

Про це повідомляє ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Фахівці ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" виявили пошкодження теплової мережі на вулиці 3-я Слобідська. 17 січня розпочали підготовчі роботи перед початком ремонту.

Теплопостачальна компанія готується до заміни трубопроводу діаметром 530 мм. У зв'язку з цим 18 січня без опалення лишаться мешканці будинків на вул. 3-я Слобідська.

"Плануємо відключати теплопостачання вранці 18 січня і впродовж дня виконати ремонт теплової мережі. Пошкодження не критичне, тож сподіваємось мешканці не відчують особливого дискомфорту", — йдеться у повідомленні.

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