Сніг з дощем. Якою буде погода на Івано-Франківщині 18 січня

18 січня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, значний сніг, вдень — з дощем. На дорогах — ожеледиця.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень — 6-8⁰ тепла. По області вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 4-9⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6° морозу, вдень — від 2° морозу до 3° тепла.

Вітер — південно-західний, 7-12 м/с, місцями — 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.

У високогір'ї Карпатах 18 січня — значна сніголавинна небезпека, попереджають в обласному центрі з гідрометеорології.

Також через відлигу та опади 18-19 січня на річках області можуть піднятися рівні води на 0,2-1,2 метра над поточними позначками.

Крім того, синоптики попереджають про послаблення льодового покриву, місцями — його руйнування, льодохід.

"На окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води, без негативних наслідків", — йдеться у дописі.

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