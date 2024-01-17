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Хмарно, сніг та дощ: прогноз погоди на 18 січня
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Хмарно, сніг та дощ: прогноз погоди на 18 січня

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Вдень 18 січня на Сумщині прогнозують ожеледь, протягом доби хуртовина, пориви південно-східного вітру. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомили в Сумському гідрометцентрі.

Погоду визначатиме теплий атмосферний фронт циклону з центром над Скандинавією, зазначають синоптики.

Уночі прогнозують сніг, вдень — мокрий сніг та дощ, ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. Протягом доби хуртовина, слабкий туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний 9-14 м/с. Температура повітря по області вночі від -15° до-20°, вдень підвищиться до +4°. У Сумах вночі -18°..-20°, вдень від +1° до +3.

19 січня прогнозують хмарність, вночі дощ, місцями з мокрим снігом, місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби від -1° до +4°.

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