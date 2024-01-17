У Тернополі судитимуть колаборанта з Донеччини

У Тернополі судитимуть колаборанта, який грабував мирних жителів окупованого Бердянська.

Про це повідомили на сторінці управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, 35-річний житель Донецька приєднався до органів окупаційної адміністрації у Запорізькій області. Чоловіка призначили оперуповноваженим відділу кримінальної поліції.

У окупованому Бердянську чоловік проводив обшуки у місцевих жителів та відбирав у них одяг із зображеннями української символіки, Державні прапори України та документи із гербом України. Крім того, він незаконно вилучав гроші та цінні речі, грабуючи мирне населення окупованого міста.

Чоловіка судитимуть за частиною 7 статті 111-1 ККУ — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Житель Донецька переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук.