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Сім'ї військових можуть безоплатно відвідати психолога в Києві
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Сім'ї військових можуть безоплатно відвідати психолога в Києві

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Фото ілюстративне: Суспільне Рівне

У Києві тривають безоплатні зустрічі із психологом для сімей військових.

Про це повідомляє КМДА.

Під час тренінгів, майстер-класів та груп підтримки учасники дізнаються:

  • що таке гострий стрес і як реагує на нього тіло і розум;
  • які бувають реакції на гострий стрес і як їх розпізнати;
  • як допомогти людині у сильному стресі;
  • прості та ефективні вправи, які допоможуть швидко стабілізувати себе, подолати тривогу і допомогти іншим у критичній ситуації.

Наступна зустріч відбудеться 20 січня об 11:00 за адресою вул. Райдужна 6-А. Потрібна попередня реєстрація.

Заступниця голови КМДА Марина Хонда під час другої стратегічної сесії з питань розбудови ментального здоров'я наголосила, що в киян не сформована культура звернення по психологічну допомогу.

"Сервіси, над якими зараз працюємо, допомагатимуть впоратися з наслідками війни, підвищити стійкість до стресу та поліпшити своє ментальне здоров'я", — сказала вона.

Що відомо про психологічну допомогу в Києві

На початку квітня у Києві відкрили перший в Україні Центр стресостійкості. Його фахівці надаватимуть психологічну підтримку зокрема демобілізованим військовим, членам їхніх родин. А також працівникам, які під час війни забезпечують життєдіяльність міста.

У Києві працюють п’ять мобільних бригад, які надають соціально-психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства.

У столиці працює Центр допомоги врятованим, де люди, які виїхали з зони активних бойових дій чи окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку.

У Києві функціонує Кризовий центр “Соціотерапія”, де допомагають людям з гострим стресовим станом, спричиненим війною. Звернутися по допомогу може кожен, хто цього потребує.

В Україні збільшується попит на психологічну та психіатричну допомогу, тому Національна служба здоров’я України разом з ВООЗ розробляє новий пакет послуг, щоб пацієнти могли отримувати консультації та психологічну допомогу на первинному рівні, у свого сімейного лікаря, терапевта, педіатра.

Психологи кажуть, що через воєнні дії люди відчувають більший стрес, хоч проблеми, з якими звертаються, ті самі, що були й до війни, але стали "яскравіше виражені".

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