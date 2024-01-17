У Кіровоградській області в вимаганні хабаря підозрюють двох працівників аграрного коледжу. Він розташований в Олександрії і є структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету.

За інформацією речниці управління СБУ в регіоні Юлії Ткач, підозрюють у хабарництві одного з керівників та юриста коледжу. Вони обіцяли підприємцеві посприяти з договором оренди приміщення на території гуртожитку.

Йдеться про цокольний поверх будівлі. Його мали здавати під підприємництво, розповіла речниця прокуратури області Наталія Алексєєнко. За вирішення питання працівники просили дві тисячі доларів США. Цю суму одержав юрист, у два транші. Затримали його під час отримання другої частини грошей — однієї тисячі доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (використання службового становища й одержання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру спільнику юриста.

"Слідчі встановили, що посадовці на системній основі надавали приміщення державного гуртожитку під офіси місцевим комерційним структурам, а гроші за оренду привласнювали", — додала Юлія Ткач.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.